Simaria surge cantando com Simone e a mostra sobrinha

Simaria surge com a sobrinha e canta ao lado de Simone

A cantora Simaria surgiu junto com a sobrinha e a irmã, a sertaneja Simone. As duas foram parceiras de palco por longos anos. Após fazerem muito sucesso juntas, a primogênita da família optou em ficar um tempo longe dos palcos. Quando anunciou a pausa em sua carreira, elas já pareciam estar com um convívio delicado.

Para saber mais sobre a relação das irmãs e como elas estão se reunindo novamente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

