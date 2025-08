Simone celebra o aniversário de 11 anos do filho e se declara Simone Mendes celebra o aniversário de 11 anos do filho com linda homenagem. Bebê Mamãe|Do R7 03/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 03/08/2025 - 19h17 ) twitter

Simone Mendes celebra os 11 anos do filho com linda declaração e emociona Bebê Mamãe

A cantora Simone Mendes celebrou o aniversário de 11 anos do seu filho mais velho com linda declaração. A sertaneja é casada com o empresário Kaká Diniz. Do casamento de aproximadamente uma década, eles são pais de um menino e uma menina. O primogênito é Henry que está completando neste domingo, 11 anos de vida. Já a caçula se chama Zaya está com três aninhos de idade.

