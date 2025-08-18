Simone Mendes posa com filhos no palco em festival sertanejo Simone posa com filhos no palco em festival sertanejo! Bebê Mamãe|Do R7 18/08/2025 - 00h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 00h38 ) twitter

A cantora Simone Mendes dividiu o palco com os filhos e emocionou. A famosa foi uma das atrações do Farraial que aconteceu neste sábado (16), no Anhembi, em São Paulo. O evento é considerado um dos maiores festivais sertanejos do país e reúne os principais nomes do estilo musical.

Para mais detalhes sobre esse momento emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

