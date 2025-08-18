Logo R7.com
Simone Mendes posa com filhos no palco em festival sertanejo

A cantora Simone Mendes dividiu o palco com os filhos e emocionou. A famosa foi uma das atrações do Farraial que aconteceu neste sábado (16), no Anhembi, em São Paulo. O evento é considerado um dos maiores festivais sertanejos do país e reúne os principais nomes do estilo musical.

