Simone mostra a filha com sua coleção de bonecas na mansão

Filha de Simone Mendes brincando com bonecas

A cantora Simone Mendes impressionou ao mostrar sua filha com a sua coleção de bonecas na mansão. A artista é mãe orgulhosa é duas crianças – um menino e uma menina. Ambos nasceram de seu casamento com o empresário Kaká Diniz. O filo mais velho se chama Henry e está com 10 anos. Enquanto a caçula se chama Zaya e está com três aninhos de vida.

