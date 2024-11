Simone surge com a caçula no quarto de brinquedos da mansão Simone surge com a caçula no quarto de brinquedos da mansão Bebê Mamãe|Do R7 01/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 20h49 ) twitter

Simone e Zaya no quarto de brinquedos

A cantora Simone Mendes surgiu se divertindo com a filha e encantou. Ela é mãe orgulhosa é duas crianças – um menino e uma menina. Ambos nasceram de seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz com quem é casada há longos anos. O primogênito dos irmãos é Henry, enquanto a caçula se chama Zaya. Os herdeiros estão com 10 e três anos, respectivamente.

