Sorocaba celebra 11 meses dos gêmeos com linda festa na fazenda Sorocaba comemora os 11 meses de seus bebês gêmeos e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 12/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h35 )

A casa do cantor Sorocaba está em festa! O artista celebrou os 11 meses de seus bebês gêmeos com linda festa na fazenda. O famoso é pai de quatro crianças, dois meninos e duas meninas. Os pequenos são frutos de seu casamento com a influenciadora Biah Rodrigues. Eles estão juntos desde 2018 e quase um ano depois subiram ao altar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda comemoração!

