Sorocaba celebra 8 meses dos gêmeos em festa simples e linda Sorocaba mostra 8º mesversário dos gêmeos na fazenda! Bebê Mamãe|Do R7 10/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sorocaba e Biah Rodrigues comemoram os 8 meses dos filhos mais novos

A família do sertanejo Sorocaba está em festa. Os bebês mais novos do famoso completaram mais um mês de vida e de muita fofura. O artista é pai orgulhoso de quatro crianças, dois meninos e duas meninas. Os herdeiros são fruto de seu relacionamento com a digital influencer Biah Rodrigues. Os dois são casados desde 2019.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda celebração!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nadja Haddad exibe foto inédita do filho ainda bem prematuro

Suzane Von Richthofen exibe filho e Marina posa vestida dela

Luva de Pedreiro celebra 1 ano do seu bebê com linda festa