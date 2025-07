Sorocaba faz três dias de festa pra celebrar 1 ano dos bebês Sorocaba e Biah festejam o aniversário de 1 ano dos gêmeos! Bebê Mamãe|Do R7 09/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sorocaba e Biah festejam o aniversário de 1 ano dos gêmeos Bebê Mamãe

O cantor Sorocaba exibiu a linda festa de aniversário de seus filhos gêmeos. As crianças fizeram um aninho. Eles são frutos de seu relacionamento com a modelo e digital influencer Biah Rodrigues com quem ele é casado. Os famosos oficializaram a união em 2019.

Para saber mais sobre essa celebração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Após Murilo Huff conseguir guarda, Ruth leva Léo pra viagem

Zé Vaqueiro ensina o filho a andar de bike sem rodinhas

Revelada a adolescente de 16 anos que tirou a vida dos pais