Sthefany Brito celebra 5 meses do bebê com festa dos sonhos Sthefany Brito celebra os 5 meses do seu bebê com festa dos sonhos Bebê Mamãe|Do R7 16/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 16/02/2025 - 20h26 )

Sthefany Brito comemora os 5 meses do seu bebê com festa diferente e surpreende

A atriz Sthefany Brito celebrou mais um mês de vida de seu caçula com uma festa pata lá de divertida. O herdeiro da famosa celebrou mias um mês de vida no último dia 09 de fevereiro. No entanto, a festinha do menino só foi compartilhada pela artista em suas redes sociais neste sábado (15).

Não perca os detalhes dessa festa incrível e emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

