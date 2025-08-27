Sthefany Brito exibe filho e fala de susto que passou com ele
Sthefany Brito revela susto que passou com o filho e faz alerta.
A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar o filho e revelou susto que passou. A artista é mãe orgulhosa de dois meninos. Ambos são frutos do seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada desde 2018.
A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar o filho e revelou susto que passou. A artista é mãe orgulhosa de dois meninos. Ambos são frutos do seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada desde 2018.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: