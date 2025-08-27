Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Sthefany Brito exibe filho e fala de susto que passou com ele

Sthefany Brito revela susto que passou com o filho e faz alerta.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Sthefany Brito mostra filho e fala de susto que passou e impressiona Bebê Mamãe

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar o filho e revelou susto que passou. A artista é mãe orgulhosa de dois meninos. Ambos são frutos do seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada desde 2018.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.