Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Sthefany Brito mostra o primogênito em aulinha de culinária

Sthefany Brito mostra o primogênito aprendendo a cozinhar!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Sthefany Brito mostra o primogênito aprendendo a cozinhar Bebê Mamãe

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar o filho mais velho em uma aula diferente. O primogênito surgiu aprendendo a cozinhar! Ela é mãe orgulhosa de dois meninos. Ambos são frutos do seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada desde 2018.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa fofura!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.