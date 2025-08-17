Sthefany Brito mostra o primogênito em aulinha de culinária Sthefany Brito mostra o primogênito aprendendo a cozinhar! Bebê Mamãe|Do R7 17/08/2025 - 16h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 16h17 ) twitter

Sthefany Brito mostra o primogênito aprendendo a cozinhar Bebê Mamãe

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar o filho mais velho em uma aula diferente. O primogênito surgiu aprendendo a cozinhar! Ela é mãe orgulhosa de dois meninos. Ambos são frutos do seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada desde 2018.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa fofura!

