Sthefany Brito mostra seus 2 filhos estreando como modelos Sthefany Brito mostra os flhos trabalhando como modelos pela 1ª vez! Bebê Mamãe|Do R7 28/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sthefany Brito mostra os flhos trabalhando como modelos pela 1ª vez Bebê Mamãe

A atriz Sthefany Brito publicou lindos cliques acompanhada dos filhos e encantou. Ela é mãe de dois meninos que são frutos de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem ela é casada. Os dois oficializaram a união no ano de 2018, na Itália.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse encantador ensaio!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Elize Matsunaga toma uma decisão e seu avô desabafa

Ana Hickmann surge com enteada e deixa recado para ex

Jade Magalhães exibe filha com Luan na mansão e impressiona