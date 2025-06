Sthefany Brito surge fazendo um bolo com o filho, na mansão Sthefany Brito mostra o bolo que fez com o filho e surpreende com resultado! Bebê Mamãe|Do R7 01/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 01/06/2025 - 18h36 ) twitter

A atriz Sthefany Brito surgiu em um momento divertido e especial com o filho mais velho. A dupla posou se aventurando na cozinha! Ela é mãe orgulhosa de duas crianças. Os meninos são frutos do seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada desde 2018.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa deliciosa aventura na cozinha!

