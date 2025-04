Suposta filha de Leonardo responde do DNA e exibe netas dele Suposta filha de Leonardo mostrou as netas dele e respondeu sobre DNA. Bebê Mamãe|Do R7 20/04/2025 - 11h45 (Atualizado em 20/04/2025 - 11h45 ) twitter

Suposta filha de Leonardo exibiu as netas dele e respondeu sobre DNA

A suposta filha do cantor Leonardo, a jovem Dyane Acácio de 28 anos, revelou um vídeo com as netas do sertanejo, as meninas Maria Flor e Maria Alice, e falou. Dyane ainda respondeu sobre seu teste de DNA para comprovar a paternidade do sertanejo.

