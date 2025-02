Suposto filho de Gugu mostra a sua mãe pela 1ª vez após DNA Suposto filho de Gugu Liberato posou com a sua mãe. Bebê Mamãe|Do R7 21/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h27 ) twitter

Suposto filho de Gugu Liberato posou com a sua mãe

O suposto filho de Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha de 50 anos, revelou pela primeira vez uma foto com a sua mãe. Ele posou ao lado de sua mãe após ter saído o resultado do teste de DNA com a família do apresentador.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

