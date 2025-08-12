Tatá exibe filha e ganha declaração de Rafael Vitti Tatá Werneck mostra filha e ganha homenagem de Rafael Vitti. Bebê Mamãe|Do R7 12/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h39 ) twitter

Tatá Werneck surge com sua filha e Rafael Vitti se declara pra ela e impressiona Bebê Mamãe

A atriz Tatá Werneck encantou ao mostrar sua filha com o Rafael Vitti e ele se declara no aniversário da amada. Os dois são papais orgulhosos de uma linda menina chamada Clara Maria, por enquanto, ela é única herdeira deles. A pequena está com cinco anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda homenagem!

