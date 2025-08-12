Tatá exibe filha e ganha declaração de Rafael Vitti
Tatá Werneck mostra filha e ganha homenagem de Rafael Vitti.
A atriz Tatá Werneck encantou ao mostrar sua filha com o Rafael Vitti e ele se declara no aniversário da amada. Os dois são papais orgulhosos de uma linda menina chamada Clara Maria, por enquanto, ela é única herdeira deles. A pequena está com cinco anos de idade.
