Tatá Werneck e Sterblitch mostram os filhos em linda festa Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck mostram os filhos em divertida festa! Bebê Mamãe|Do R7 26/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck mostram os filhos em linda festa

A atriz e apresentadora Tatá Werneck mostrou a filha junto com Eduardo Sterblitch em uma divertida festa. Ocorre que o filho do ator e humorista completou mais um aninho de vida. O artista é pai de um garotinho. Caetano, por enquanto, é seu único herdeiro. Ele nasceu do relacionamento com atriz Louise D’Tuani com quem ele é casado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda celebração!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Luan Santana exibe parte do rostinho da filha pela 1ª vez

Com Fabiana Justus em tratamento, Rafa leva gêmeas pra aula

Filho de Marília Mendonça surge tocando música dela e comove