Tatá Werneck exibe sua filha bebê e dá adeus a sua avó

Tatá Werneck mostra foto de sua filha bebê e emociona ao dá adeus a sua avó

A atriz e apresentadora Tatá Werneck encantou seus fãs ao exibir um lindo registro de sua filha bebê nos braços da avó e emocionou ao dá adeus ela. A famosa é mãe de uma menina, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti com quem é casada. Clara Maria tem cinco anos e é o xodó da família da artista. Por enquanto, ela a garotinha é a herdeira do casal. Os dois já falaram publicamente sobre o desejo de terem mais filhos, mas nunca revelaram se realmente se vão aumentar a família.

