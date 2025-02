Tatá Werneck mostra a filha em passeio inusitado, na Itália Tatá Werneck mostra passeio diferente com sua filha com Rafael Vitti! Bebê Mamãe|Do R7 31/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tatá Werneck mostra passeio diferente com sua filha com Rafael Vitti

A atriz e apresentadora Tatá Werneck exibiu para os fãs um divertido passeio com a filha. A famosa é mãe de uma menina, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti com quem é casada. Clara Maria, atualmente, está com cinco anos. Por enquanto, ela é a única herdeira do casal. Os artistas já falaram publicamente sobre o desejo de terem mais filhos, mas nunca revelaram se fazem planos para isso.

Para saber mais sobre esse passeio encantador e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Duda Nagle surge em linda festa com Zoe, Sabrina e Nicolas

Isabel Veloso revela piora e recusa de juíza em dar remédio

Sandy exibe a gravidez em foto raríssima e ganha declaração