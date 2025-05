Tatá Werneck posa com sua bebê e Rafael Vitti se declara Bebê de Rafael Vitti e Tatá surge brincando com a mãe e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 07/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebê de Rafael Vitti e Tatá surge brincando com a mãe Bebê Mamãe

A esposa do ator Rafael Vitti, a atriz, apresentadora e comediante Tatá Werneck, mostrou um divertido momento com a bebê do casal e encantou. Os artistas são bem discretos com relação a exporem a filha. A decisão de mantê-la mais distante dos holofotes ocorreu após certo tempo. Neste período, a famosa inclusive ficou indignada com o fato de terem feito um perfil para a criança no qual começaram a divulgar jogos de az4r.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Angélica e Luciano Huck falam sobre nora e fazem desabafo

Simone Mendes mostra os filhos chegando na escola de Fusca

Daniel Cady exibe uma das gêmeas e Ivete fala lição que deu