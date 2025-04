Tatá Werneck surge com a filha e exibe brincadeira diferente A atriz Tatá Werneck mostra brincadeira diferente com a filha! Bebê Mamãe|Do R7 22/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h06 ) twitter

A atriz Tatá Werneck mostra brincadeira diferente com a filha

A atriz Tatá Werneck surgiu junto com a filha e surpreendeu com uma brincadeira bem diferente que inventou com a herdeira. Ela é mãe de uma garotinha de cinco anos chamada Clara Maria. A pequena é fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti com quem ela é casada. O casal oficializou a união em 2019. Por enquanto, a menina não tem irmãos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa divertida interação entre mãe e filha!

