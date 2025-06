Tati Machado e Lexa se encontram após adeus aos filhos. Veja Tati Machado e Lexa surgiram juntas e falaram de seus filhos. Bebê Mamãe|Do R7 29/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 29/06/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tati Machado e Lexa tiveram encontro emocionante Bebê Mamãe

A apresentadora Tati Machado e a cantora Lexa emocionaram ao se encontrarem após as perdas de seus dois filhos. Tati perdeu o filho que estava esperando com 33 semanas de gestação, oito meses. O coraçãozinho do bebê Rael parou de bater de repente. Já Lexa teve um parto prematuro de sua filha Sofia com apenas 25 semanas, seis meses, de gestação. A bebê nasceu com vida, mas partiu após poucos dias devido a prematuridade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre esse emocionante reencontro!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Yudi Tamashiro mostra o bebê após cirurgia e diz como ele tá

Edson Celulari posa com família no casamento de Lancellotti

Luan Santana comemora os 6 meses da bebê com festa junina