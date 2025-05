Tati Machado e Micheli posaram juntas dias antes das perdas Tati Machado e Micheli estiveram juntas antes da partida dos seus bebês. Bebê Mamãe|Do R7 18/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tati Machado e Micheli estiveram juntas pouco antes da partida dos seus bebês Bebê Mamãe

A apresentadora Tati Machado e a atriz Micheli Machado se encontraram dias antes de ambas perderem os seus bebês. As duas perderam os seus filhos quando já estavam com as gestações no finalzinho. Uma foto divulgada por uma amiga das duas mostrou este encontr0.

Para saber mais sobre essa triste coincidência e as homenagens recebidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ludmilla mostra filha recém-nascida em casa e faz revelação

Eliezer e Viih Tube comemoram os 6 meses do filho caçula com linda festa

Fernanda Lima e Hilbert mostram filha caçula em restaurante e surpreendem