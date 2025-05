Tati Machado encanta ao exibir seu barrigão de 4 meses em passeio na praia Tati Machado posa com seu barrigão de grávida de quatro meses na praia e impressiona. Bebê Mamãe|Do R7 01/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 15h40 ) twitter

Tati Machado posa com seu barrigão de 4 meses em passeio de barco e surpreende Bebê Mamãe

A apresentadora Tati Machado surgiu em um registro para lá de especial e mostrou seu barrigão de seis meses em passeio de barco. A famosa é mamãe de primeira viagem. O pequeno é fruto de seu relacionamento com o cineasta Bruno Monteiro. O casal oficializou a união há mais de uma década. No final do último ano, a comunicadora anunciou a chegada do primeiro herdeiro do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

