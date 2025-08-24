Teste de DNA aponta o que houve com 3 irmãs que sumiram

Logo R7.com
Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

O resultado do teste de DNA apontou o que aconteceu com as três irmãs que desapareceram há quase três meses. As meninas Paityn Decker, nove anos, Evelyn Decker, oito anos, e Olivia Decker, cinco anos, desaparecerem após terem saído para passearem com o pai, Travis Decker.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

