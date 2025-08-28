Thaeme relembra as 8 gestações e emociona ao falar de perdas Thaeme Mariôto relembra suas 8 gestações e emociona ao falar das perdas! Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h38 ) twitter

Thaeme Mariôto relembra suas 8 gestações e emociona ao falar das perdas Bebê Mamãe

A cantora Thaeme Mariôto, que faz dupla com Thiago, surpreendeu ao falar sobre suas oito gestações. A famosa é casada com o empresário Fábio Elias. Eles oficializaram a união em 2014, após dois anos de relacionamento. Juntos, eles passaram por momentos delicados quando tiveram que se despedir de seis de seus bebês.

