Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Thaeme relembra as 8 gestações e emociona ao falar de perdas

Thaeme Mariôto relembra suas 8 gestações e emociona ao falar das perdas!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Thaeme Mariôto relembra suas 8 gestações e emociona ao falar das perdas Bebê Mamãe

A cantora Thaeme Mariôto, que faz dupla com Thiago, surpreendeu ao falar sobre suas oito gestações. A famosa é casada com o empresário Fábio Elias. Eles oficializaram a união em 2014, após dois anos de relacionamento. Juntos, eles passaram por momentos delicados quando tiveram que se despedir de seis de seus bebês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre a emocionante história de Thaeme.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.