Thaeme relembra as 8 gestações e emociona ao falar de perdas
Thaeme Mariôto relembra suas 8 gestações e emociona ao falar das perdas!
A cantora Thaeme Mariôto, que faz dupla com Thiago, surpreendeu ao falar sobre suas oito gestações. A famosa é casada com o empresário Fábio Elias. Eles oficializaram a união em 2014, após dois anos de relacionamento. Juntos, eles passaram por momentos delicados quando tiveram que se despedir de seis de seus bebês.
A cantora Thaeme Mariôto, que faz dupla com Thiago, surpreendeu ao falar sobre suas oito gestações. A famosa é casada com o empresário Fábio Elias. Eles oficializaram a união em 2014, após dois anos de relacionamento. Juntos, eles passaram por momentos delicados quando tiveram que se despedir de seis de seus bebês.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre a emocionante história de Thaeme.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre a emocionante história de Thaeme.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: