Thaila Ayala exibe filhos e diz que Renato fez curso pra pai

Thaila Ayala revela que marido, Renato Góes, fez curso para pai e surpreende

A atriz Thaila Ayala surpreendeu ao falar como é o marido no papel de pai e não poupou elogios ao seu companheiro. Ela é casada com o também ator Renato Góes. Os dois oficializaram a união em 2019. Juntos eles são pais de duas crianças – um menino e uma menina. O primogênito dos irmãos se chama Francisco e a caçulinha é Tereza. Chico está com três anos de idade e Tete está prestes a completar dois aninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a rotina da atriz e seu marido!

