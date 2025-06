Thaila Ayala mostra filhos no Pão de Açúcar pela 1ª vez Thaila Ayala e Renato Góes posam com seus filhos o Pão de Açúcar pela 1ª vez e encantam. Bebê Mamãe|Do R7 19/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thaila Ayala e Renato Góes surpreendem ao surge com os filhos o Pão de Açúcar pela 1ª vez Bebê Mamãe

O casal de atores Thaila Ayala e Renato Góes surpreendeu ao surgir em passeio com seus filhos pelo Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro pela primeira vez. Os artistas são papais orgulhosos de duas crianças. Um menino e uma menina. O primogênito se chama Franscisco e está com três anos de vida. Já a caçulinha da família, a pequena Teresa tem dois anos de idade.

Para mais detalhes sobre esse encantador passeio em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pai de Henry Borel revela decisão sobre Monique e desabafa

Tatá surge com sua filha com Rafael Vitti e se declara pra ela

Xororó tem atitude inesperada com o namorado de Sandy