Thaila Ayala mostra os filhos em festival de música em SP Renato Góes e Thaila Ayala mostram os filhos em festival, em São Paulo! Bebê Mamãe|Do R7 31/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato Góes e Thaila Ayala mostram os filhos em festival, em São Paulo Bebê Mamãe

A atriz Thaila Ayala surgiu com os filhos se divertindo em um festival de música e encantou. Ela é mãe de duas crianças. Ambos nasceram do relacionamento com o ator Renato Góes com quem é casada desde 2009. O primogênito do clã é Francisco. O garotinho está com três anos. Já a caçula se chama Tereza e tem dois aninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lucas Lima revela filho com Sandy praticando snowboard

Ticiane Pinheiro faz festa surpresa para os 16 anos da Rafa

Reviravolta surge meses após 3 irmãs desaparecerem