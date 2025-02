Thaila Ayala posa com seus filhos na praia e encanta Thaila Ayala surge com seus filhos com Renato Góes na praia e encanta Bebê Mamãe|Do R7 15/02/2025 - 19h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thaila Ayala surge com seus filho com Renato Góes na praia e impressiona

A atriz Thaila Ayala deixou seus fãs encantados ao surgir com seus dois filhos contemplando um lindo por sol na praia. A famosa é casada com o ator Renato Góes, juntos desde 2019, eles são papais orgulhosos de duas crianças. Seu primogênito Franciso tem três aninhos de vida, enquanto a caçulinha da família a pequena Tereza está com um ano de idade.

Para mais detalhes sobre esse momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Veja Sasha de daminha no casamento de Angélica e Huck!

Bruno Gagliasso posa com os filhos em parque nos EUA

Nanda Costa revela momento fofíssimo entre as filhas gêmeas