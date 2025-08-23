Thaila Ayala seus filhos brincando com pets da família
Thaila Ayala encanta ao mostrar um lindo registro de sues filhos brincando com seus pets.
A atriz Thaila Ayala mostrou um registro super fofo dos seus filhos com o pets da família. A famosa é mãe de duas crianças. Ambos nasceram do relacionamento com o ator Renato Góes com quem ela é casada desde 2009. O primogênito da família se chama Francisco. O garotinho está com três anos. Já a caçulinha se Tereza e tem dois aninhos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento encantador!
