Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Thaila Ayala seus filhos brincando com pets da família

Thaila Ayala encanta ao mostrar um lindo registro de sues filhos brincando com seus pets.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Thaila Ayala mostra seus filhos com Renato Góes brincando com os pets da família e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Thaila Ayala mostrou um registro super fofo dos seus filhos com o pets da família. A famosa é mãe de duas crianças. Ambos nasceram do relacionamento com o ator Renato Góes com quem ela é casada desde 2009. O primogênito da família se chama Francisco. O garotinho está com três anos. Já a caçulinha se Tereza e tem dois aninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento encantador!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.