Thammy Miranda posa com filho em parque nos EUA

Thammy Miranda impressiona ao surgir com seu filho em parque

O casal de influenciadores Thammy Miranda e Andressa Ferreira Miranda estão vivendo momentos especiais juntos ao seu filho em viagem aos EUA. Eles são papais orgulhosos do pequeno Bento, de cinco anos. Inclusive, os dois celebraram mais um ano de seu herdeiro com uma linda festa em Miami. O garotinho nasceu na cidade americano em 2020 e nada como celebrar o aniversário do filho na cidade onde ele veio ao mundo.

