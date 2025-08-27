Thiaguinho mostra as malas de maternidade do bebê e fala
Carol Peixinho e Thiaguinho mostram a mala de maternidade do bebê!
O cantor Thiaguinho e sua namorada, a influenciadora Carol Peixinho, deixaram os fãs empolgados ao exibirem um preparativo para a chegada do bebê. Os famosos esperam seu primeiro filho. Eles dividiram a linda novidade com os seguidores em março passado e agora estão na reta final da doce espera. O casal está junto desde 2021.
