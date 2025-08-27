Thiaguinho mostra as malas de maternidade do bebê e fala Carol Peixinho e Thiaguinho mostram a mala de maternidade do bebê! Bebê Mamãe|Do R7 27/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h58 ) twitter

Carol e Thiaguinho mostram a mala de maternidade do bebê Bebê Mamãe

O cantor Thiaguinho e sua namorada, a influenciadora Carol Peixinho, deixaram os fãs empolgados ao exibirem um preparativo para a chegada do bebê. Os famosos esperam seu primeiro filho. Eles dividiram a linda novidade com os seguidores em março passado e agora estão na reta final da doce espera. O casal está junto desde 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

