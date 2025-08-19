Tia e avó desabafaram após a mãe tirar vida dos 5 filhos
Tia e avó falaram após a mãe tirar a vida dos 5 filhos.
A tia materna e a avó materna das cinco crianças que partiram após sua mãe Gisele Oliveira tirar as suas vidas falaram pela primeira vez. Elas deram suas versões e impressionaram ao falarem sobre Gisele e tudo que aconteceu.
A tia materna e a avó materna das cinco crianças que partiram após sua mãe Gisele Oliveira tirar as suas vidas falaram pela primeira vez. Elas deram suas versões e impressionaram ao falarem sobre Gisele e tudo que aconteceu.
Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: