Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Tia e avó desabafaram após a mãe tirar vida dos 5 filhos

Tia e avó falaram após a mãe tirar a vida dos 5 filhos.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Tia e avó das crianças falaram Bebê Mamãe

A tia materna e a avó materna das cinco crianças que partiram após sua mãe Gisele Oliveira tirar as suas vidas falaram pela primeira vez. Elas deram suas versões e impressionaram ao falarem sobre Gisele e tudo que aconteceu.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.