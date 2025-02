Tiago Leifert exibe filha em casa e esposa dá recado a pais Tiago Leifert mostrou a filha e sua esposa deu um recado importante. Bebê Mamãe|Do R7 16/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tiago Leifert e Daiana Garbin exibiram a filha

A esposa do apresentador Tiago Leifert, a escritora Daiana Garbin, mostrou a filha do casal, a pequena Lua, quatro anos, em uma raríssima aparição em casa. E Daiana Garbin mandou um importante recado para os pais após ter passado por uma situação muito difícil com a filha Lua.

Não perca a oportunidade de se informar mais sobre esse importante tema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

MC Loma mostra foto de sua filha e encanta: “uma moça”

Fernanda Paes Leme surge na Bahia com a filha e o ex

Igor Rickli exibe filhos na escola e se declara para Aline