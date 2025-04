Tiago Leifert posa com filha e fala sobre o diagnóstico dela Tiago Leifert surgiu com a filha e falou sobre como ela está. Bebê Mamãe|Do R7 30/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h40 ) twitter

Tiago Leifert desabafou sobre sua filha Bebê Mamãe

O apresentador Tiago Leifert fez uma raríssima aparição junto com a sua filha Lua, quatro anos, e com a sua esposa, a escritora Daiana Garbin. Tiago também emocionou com um desabafo sobre o diagnóstico e tratamento da sua filha.

Para saber mais sobre a emocionante história de Tiago Leifert e sua filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

