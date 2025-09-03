Tici presenteia bebê de Mariana Rios e encanta
Ticiane Pinheiro encanta ao presentar bebê de Marina Rios.
Grávida, a atriz Mariana Rios encantou ao compartilhar os presentes que seu bebê ganhou da amiga apresentadora Ticiane Pinheiro. A famosa está esperando seu primeiro filho e usou seu perfil nas redes sociais para contar a novidade aos seus seguidores.
