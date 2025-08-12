Ticiane Pinheiro mostra a caçula na 1ª série da escola Ticiane Pinheiro mostra a filha na volta às aulas na escola americana! Bebê Mamãe|Do R7 12/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h38 ) twitter

Ticiane Pinheiro mostra a filha na volta às aulas na escola americana Bebê Mamãe

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou a filha mais nova na volta às aulas e encantou. Ela é mãe orgulhosa de duas meninas que nasceram de relacionamentos diferentes. A primogênita é Rafaella Justus que está com 16 anos. Já a caçula Manuella completou seis anos de idade.

