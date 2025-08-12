Logo R7.com
Ticiane Pinheiro mostra a caçula na 1ª série da escola

Ticiane Pinheiro mostra a filha na volta às aulas na escola americana!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou a filha mais nova na volta às aulas e encantou. Ela é mãe orgulhosa de duas meninas que nasceram de relacionamentos diferentes. A primogênita é Rafaella Justus que está com 16 anos. Já a caçula Manuella completou seis anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

