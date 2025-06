Ticiane Pinheiro mostra Manu fazendo seu bolo de aniversário César Tralli e Ticiane Pinheiro mostram a filha fazendo seu bolo de aniversário! Bebê Mamãe|Do R7 10/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h35 ) twitter

César Tralli e Ticiane Pinheiro mostram a filha fazendo seu bolo de aniversário Bebê Mamãe

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou os preparativos para o aniversário da filha mais nova e surpreendeu. Ela é mãe orgulhosa de duas meninas. A primogênita nasceu de seu antigo relacionamento com o empresário e apresentador Roberto Justus. Eles se separaram em 2013. Da união, foram pais de Rafaella Justus. A adolescente está com 15 anos. Mesmo com o divórcio, o ex-casal mantem uma boa relação para a criação da herdeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

