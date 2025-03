Ticiane Pinheiro mostra Rafa trabalhando com ela e explica Rafa Justus e Ticiane Pinheiro surgem trabalhando juntas e surpreendem! Bebê Mamãe|Do R7 20/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Justus e Ticiane Pinheiro surgem trabalhando juntas

A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu gravando uma campanha publicitária para lá de especial. O trabalho é para o Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. Para as fotos e filmagens, ela surgiu muito bem acompanhada. Isto porque as gravações foram feitas com sua mãe e sua filha mais velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa campanha emocionante!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ludmilla faz enxoval da bebê e exibe carrinho de R$30 mil

Ex de Fábio Assunção mostra filha deles após mudar pra Bahia

Viviane Araújo mostra filho fazendo feira na escola