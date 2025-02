Ticiane Pinheiro posa com sua filha e mãe em festival no Rio Ticiane Pinheiro surge com sua filha caçula e sua mãe em festival no Rio de Janeiro. Bebê Mamãe|Do R7 26/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 26/01/2025 - 21h26 ) twitter

Ticiane Pinheiro posa com sua filha caçula e mãe em festival no Rio de Janeiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro está curtindo com sua filha caçula um festival dedicado a Bossa Nova na cidade do Rio de Janeiro. A loira decidiu fazer uma surpresa para a sua mãe, a empresária Helô Pinheiro, apresentadora do evento.

