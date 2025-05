Ticiane Pinheiro vai com filha de Justus ao hospital e fala Ticiane Pinheiro acompanhou a primogênito de Roberto Justus no hospital e falou. Bebê Mamãe|Do R7 28/05/2025 - 19h25 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ticiane Pinheiro foi com a filha de Roberto Justus no hospital Bebê Mamãe

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu ao surgir no hospital acompanhando a filha de seu ex-marido, o empresário Roberto Justus. A apresentadora então explicou por que foi ao local e mostrou momentos com a família do ex-marido.

Para saber mais sobre essa visita emocionante e o relacionamento de Ticiane com a família Justus, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe: