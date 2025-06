Usando DIU, Bia Ferez anuncia gravidez e espera 3º filho Usando DIU, Bia Feres anuncia gravidez e mostra o bebê! Bebê Mamãe|Do R7 25/06/2025 - 20h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h57 ) twitter

Usando DIU, Bia Feres anuncia gravidez

A atleta do nado sincronizado Bia Feres (Beatriz Feres) surpreendeu ao anunciar que está grávida, pela 3ª vez. A ex-nadadora revelou que não planejava ser mãe novamente e engravidou mesmo usando DIU. Ela é mãe de um menino e uma menina. Seu primogênito se chama Isaac está prestes a completar quatro anos. Serena, de dois aninhos, agora ocupa o posto de irmã do meio. Ambos são frutos do casamento com o empresário Maurício Netto.

