Veja falas da namorada do adolescente que tirou vida de pais

Falas do adolescente e sua namorada acabam de surgir Bebê Mamãe

A namorada do adolescente de 14 anos que tirou a vida dos pais e do irmãozinho de três anos, a garota de 15 anos, falou e suas palavras chocaram. A garota, que é do Mato Grosso do Sul, encontra-se detida após sua participação ter sido comprovada.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

