Viih posa com Eliezer e filhos e revela resultado após plásticas

Viih Tube surge com seus filhos com Eliezer e exibe resultados pós plásticas e impressiona Bebê Mamãe

A influenciadora Viih Tube surgiu em um lindo registro com seus filhos com Eliezer e mostrou o resultado pós plásticas que realizou. Os dois são pais orgulhosos de duas crianças. A primogênita deles, Lua está com dois aninhos de vida, enquanto o herdeiro mais novo está celebrando sete de meses de vida. O casal que oficializou a união em 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

