Viih Tube e Eliezer surgem fazendo exercícios com a filha na academia da mansão

Viih Tube e Eliezer mostram a filha fazendo exercícios na mansão e encantam Bebê Mamãe

O casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer encantaram ao mostrar um fofura de sua filha velha treinando na academia da mansão. Os artistas são papais orgulhoso de duas crianças. A primogênita da dupla se chama Lua e está com dois anos de vida. A menina foi promovida a irmã mais velha com o nascimento do caçulinha do casal que se chama Ravi. O pequeno acabou de celebrar cinco meses de vida.

