Viih Tube mostra filha provando comida japonesa pela 1ª vez Eliezer e Viih Tube mostram a reação da filha experimentando comida japonesa! Bebê Mamãe|Do R7 21/04/2025 - 18h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliezer e Viih Tube mostram a reação da filha experimentando comida japonesa

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer surpreenderam ao mostrarem a reação da filha ao comer comida japonesa pela 1ª vez. O casal é pai orgulhoso de duas crianças. A primogênita da dupla se chama Lua e está com dois anos de vida. A garotinha já foi promovida ao posto de irmã mais velha com a chegada do pequeno Ravi. O caçulinha tem apenas cinco meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa divertida experiência!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Thaeme celebra os 6 anos da filha com festa dos sonhos, nos EUA

Gusttavo Lima exibe novo visual do filho caçula e surpreende

Thiaguinho e Carol Peixinho exibem detalhes do chá revelação