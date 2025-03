Viih Tube mostram a filha na aula de balé e surpreende Viih Tube e Eliezer mostram a filha na aula de balé! Bebê Mamãe|Do R7 27/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h26 ) twitter

Viih Tube e Eliezer mostram a filha na aula de balé

A influenciadora Vihh Tube se derreteu ao mostrar a filha pronta para dançar. Ela é mãe orgulhosa de uma menina. A pequena se chama Lua e está com um ano e 11 meses de vida. A garotinha nasceu de seu relacionamento com o também digital influencer Eliezer com quem ela é casada.

A garotinha nasceu de seu relacionamento com o também digital influencer Eliezer com quem ela é casada.

