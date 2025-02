Virgínia exibe filhas e Zé Felipe rebate críticas a família Virgínia Fonseca mostra as filhas e Zé Felipe rebate críticas. Bebê Mamãe|Do R7 26/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 23h25 ) twitter

Virgínia Fonseca mostra suas filhas e Zé Felipe rebate críticas que recebeu de sua família

As filhas dos cantor Zé Felipe surgiram juntinhas usando roupas iguais e deixaram os fãs do artista encantados com tamanha fofura, o famoso ainda rebateu algumas críticas que recebeu de sua família. O herdeiro do sertanejo Leonardo é casado com a empresária e influenciadora Virgínia Fonseca. O casal é pia orgulhoso de três crianças – duas meninas e um menino. O trio aparece bastante na internet. Mesmo sendo bem pequenos, os herdeiros já colecionam fãs!

