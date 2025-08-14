Logo R7.com
Virgínia Fonseca celebra 11 meses do bebê e explica polêmica

Virgínia Fonseca comemora11 meses do caçula e explica polêmica!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Virgínia Fonseca comemora 11 meses do bebê e explica polêmica

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca comemorou o último mesversário de seu bebê e falou sobre a ex-sogra. O caçulinha da família apagou as velinhas de seus 11 meses e ganhou uma linda festa para celebrar. O encontro reuniu os papais que estão separados e outros parentes, após algumas polêmicas circularem na internet.

Não perca os detalhes dessa celebração e as declarações de Virgínia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

